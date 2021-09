Sport |

Basket, contro Monferrato terza sfida in Supercoppa per la Reale Mutua

Dopo la vittoria contro Biella, un altro derby piemontese attende i gialloblù

Terza ed ultima gara della fase preliminare di Supercoppa per la Reale Mutua Basket Torino che domani sera, sabato 18 settembre, alle ore 20.30, al Pala Gianni Asti affronta il derby contro JB Monferrato. I gialloblù, reduci dalla vittoria contro Biella di mercoledì scorso, affrontano la squadra di coach Valentini, unica formazione a punteggio pieno del girone blu. In attesa dell'arrivo in Italia di Trey Davis, corre verso il rientro in campo Niccolò De Vico, quasi pronto per l'esordio ufficiale in maglia gialloblù. “Chiudiamo la quinta settimana di lavoro pre campionato con l'ultima partita di Supercoppa del girone contro JB Monferrato - commenta l'assistant coach Alessandro Iacozza - un match che insieme alle gare contro Milano e Biella ci darà degli spunti per il lavoro che dobbiamo svolgere in palestra. Il gruppo sta lavorando in maniera egregia, abbiamo ancora alcune situazioni da risolvere, come quella De Vico che sta rientrando dall’infortunio o Trey Davis, che entrerà nel gruppo appena arrivato in Italia. Siamo una squadra che sta crescendo e sviluppando le trame offensive e difensive, abbiamo bisogno di tempo, ma sono sicuro che questo gruppo ci darà delle soddisfazioni”.

