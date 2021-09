Corteo no green pass nel centro di Torino, momenti di tensione in via Verdi (FOTO e VIDEO)

Corteo no green pass nel centro di Torino, momenti di tensione in via Po

Come ogni sabato, è andata in scena anche oggi, 18 settembre, l'ennesima manifestazione No Green Pass a Torino.

Un migliaio i partecipanti

Dopo un presidio iniziato a metà pomeriggio, è partito da piazza Castello un corteo con circa un migliaio di partecipanti, con in testa lo striscione "Uniti per la libertà di scelta contro ogni discriminazione". Tra bandiere tricolori, piemontesi e cartelli con slogan in cui si chiede un "processo come a Norimberga" per quelli che i manifestanti accusano di aver creato "la dittatura sanitaria paragonabile al nazismo", i partecipanti sono sfilati lungo via Po.

Cartelli contro David Sassoli e a favore della libertà

Tra i tanti cartelli e striscioni esposti anche uno indirizzato con tono polemico al presidente del parlamento europeo David Sassoli e quello inneggiante all'essere liberi di scegliere di un giovane manifestante: "La libertà è il virus più contagioso che l'umanità abbia mai conosciuto... Contagiati di libertà".

Presenti anarchici e antagonisti

In piazza anche gli anarchici e antagonisti delle case occupate torinesi che hanno allestito banchetti per vendita e distribuzione di materiale "di controinformazione" e sono passati alla testa del corteo con un furgone, con microfono e casse acustiche per la musica e gli interventi.

"Anche oggi facciamo questo corteo per fare vedere a tutti quanti che esistiamo - ha spiegato Luca Abbà, volto noto del movimento No Tav - da alcuni giorni stiamo vedendo gli effetti di questo provvedimento con sospensioni sul lavoro. Tanti altri invece provano a resistere. Ora più che mai è necessario alimentare sacche di resistenza e di disobbedienza".

Attimi di paura in via Verdi

Momenti di tensione davanti alla Rai, in via Verdi, con reparti antisommossa della Polizia schierati a presidio e provocazioni continue da parte dei manifestanti verso gli agenti.