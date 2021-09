Chiamparino 'tira la volata' a Lo Russo: "Alla città serve un leader urbano, non un piacione"

L'ex sindaco di Torino ed ex presidente della Regione Sergio Chiamparino 'tira la volata', per usare un'espressione ciclistica, al candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo: "Il successo che sta avendo sempre di più questa Iniziativa è dietro alla crescita che i sondaggi hanno messo in risalto, perché sempre di più la città percepisce che ha bisogno di un sindaco che sia un bravo amministratore, che sa ascoltare, e di un leader urbano e non di un piacione da aperitivi".

Non ha risparmiato frecciate all'avversario più temibile, il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, l'ex governatore. Chiamparino questa mattina ha partecipato all'iniziativa di ascolto dei cittadini di Lo Russo. Chiamparino si è seduto accanto all'aspirante primo cittadino per ascoltare le domande e i suggerimenti dei torinesi nei mercati di corso Spezia e piazza Guala, iniziativa che sta andando avanti ormai da settimane.

"Una strategia di ascolto ma anche di dialogo - sottolinea Chiamparino - in cui vengono date anche delle indicazioni sul programma e mi sembra il modo giusto per fare l'apprendistato da sindaco".

"Dobbiamo recuperare a Torino lo spirito che ha caratterizzato la città in alcuni passaggi storici - ha confermato Lo Russo - Quello che io uso come modello è proprio il momento in cui il sindaco era Sergio Chiamparino, che ha rappresentato per questa città un momento di svolta. L'ambizione che dobbiamo avere è riprendere quell'orgoglio di essere torinesi che abbiamo vissuto proprio durante i suoi mandati".