A Nichelino nasce la prima area cani illuminata

Nichelino ha a cuore i nostri amici a quattro zampe, come testimonia la nascita di un ufficio tutela animali e la creazione di un assessorato alle politiche animaliste. Per questo, insieme alla riqualificazione della piazza Aldo Moro, nei giorni scorsi è stata ultimata anche la nuova area cani del quartiere Castello, dando così il via al piano luce cittadino delle aree di sgambamento cani.