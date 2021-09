A Nichelino l'assessore Verzola lancia il progetto 'canile 3.0'

A Nichelino l'assessore uscente ai giovani, al lavoro e alle politiche animaliste Fiodor Verzola si ripresenta alle elezioni del 3-4 ottobre per confermare il suo posto in Consiglio comunale. Intanto il capolista dei Comunisti traccia un bilancio positivo per quanto fatto nei cinque anni: "Non si era mai un assessorato per le politiche animaliste, siamo il primo comune dell'area metropolitana ad aver creato un ufficio tutela animali istituzionale, con dipendenti comunali e agenti di polizia regolarmente impiegati al suo interno".

Progetto canile 3.0

Verzola sta già lavorando da tempo ad un progetto da realizzare prossimamente. "Il canile 3.0 sarà un canile all'avanguardia a Nichelino", ha spiegato. "Abbiamo un appalto in essere per il randagismo con l'Enpa di Chieri, che abbiamo cercato di migliorare in questi anni, ma va da sé che una città come Nichelino non può avere il canile a Chieri".

"Qui non saranno preparati solo i cani alla futura vita in famiglia, ma vogliamo preparare anche i futuri padroni dei cani: possedere un cane è semplice ma spesso non si hanno gli strumenti per gestire il proprio animale", ha detto Verzola, quasi ribaltando un concetto che vede sempre l'amico a quattro zampe come unico oggetto delle problematiche.

Scuola dell'obbligo per i padroni dei cani

Per questo Verzola conclude facendo una provocazione: "Come assessorato alle politiche animaliste di Nichelino lanceremo il progetto di 'scuola dell'obbligo per i padroni dei cani': vanno rispettati gli animali e vanno rispettate le persone che non ne hanno uno".

Per far capire cosa significa avere a che fare con un amico a quattro zampe e quali sono le regole di comportamento da rispettare. Per il rispetto di sé e degli altri.