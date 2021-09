Sport |

La Reale Mutua Basket Torino dice addio alla Supercoppa

Fatale la sconfitta subita nel derby contro JB Monferrato per 77-81

La Reale Mutua Basket Torino dice addio alla Supercoppa (foto di Giulia Serafini)

La Reale Mutua Basket Torino cede il passo a JB Monferrato per 77-81, terminando così il percorso in Supercoppa. Esordio stagionale per Niccolò De Vico, al rientro dall'infortunio alla spalla. Con l'arrivo a Torino di Trey Davis - previsto per oggi - a partire dalla nuova settimana coach Casalone avrà a disposizione la squadra al completo. CRONACA Partono meglio gli ospiti che colpiscono con precisione dall'arco con Sarto e dopo un paio di minuti sono avanti di 6 lunghezze (4-10). La Reale Mutua reagisce con Scott e Landi (8-10), ma Sarto e Hills-Mais rispondono prontamente agli assalti gialloblù (8-17) e coach Casalone chiama il primo time out della partita. Dopo il minuto di pausa Torino accorcia con Oboe e Scott (11-19), ma la JB è ancora precisa dall'arco e con Valentini chiude i primi 10’ sul 17-25. Nella seconda frazione a Torino bastano 90’’ per trovare il pari: aprono le triple di Landi e Baldasso, completa la rimonta il canestro di Zugno su assist di Pagani (25-25). JB prova a reagire andando a segno con Martinoni e Okeke, ma la Reale non ci sta e con capitan Alibegovic e Zugno da dietro l'arco ristabilisce la parità e si porta in vantaggio (41-35). Sul finale di quarto Hills-Mais fissa il risultato dei primi 20’ sul 44-40. Nella ripresa la Reale vola sulle ali di Alibegovic e Scott, che portano i gialloblù sulla doppia cifra di vantaggio (54-42). Monferrato si fan sotto e allo scadere dei 30’ con Valentini dimezza lo svantaggio (61-55). Nell'ultima decina le due squadre si affrontano a viso aperto: Torino prova ad allungare il vantaggio, ma gli ospiti non ci stanno e con la bomba di Sarto certificano il nuovo pari (69-69). Il finale si gioca tutto punto a punto: da una parte De Vico e Landi, dall’altra ancora Sarto e Williams e a 60’’ dalla fine il punteggio è ancora in equilibrio (75-75). Negli ultimi 30’’ la Reale prova la zampata vincente con De Vico, le triple di Sarto e di Hill-Mais regalano la vittoria a JB Monferrato. Finale 77-81. Reale Mutua Basket Torino - JB Monferrato 77-81 (17-25, 27-15; 17-15, 16-26) Torino: Landi 9, Alibegovic 10, De Vico 12, Zugno 14, Scott 22, Raviola NE, Pirani NE, Oboe 3, Pagani 2, Baldasso 3, Toscano 2, Marrone NE. All. Casalone, ass. Iacozza JB Monferrato: Hill-Mais 7, Williams 16, Valentini L. 8, Sarto 24, Martinoni 2, Lomele NE, Sirchia, Trunic, Leggio 2, Valentini F. 11, Okeke 11, Formenti NE. All. Valentini

comunicato stampa

