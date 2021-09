Domenica prossima quinta edizione di Fitwalking For AIL Torino

Domenica 26 settembre appuntamento alle ore 9.30 davanti alla Facoltà di Architettura del Castello del Valentino per la quinta edizione di Fitwalking For AIL Torino, camminata non competitiva aperta a tutti a sostegno delle attività di ricerca e assistenza dei pazienti con tumori del sangue e i loro familiari.

Con una donazione minima di 10 Euro sul portale ufficiale della manifestazione, che si svolgerà con diverse modalità in tutta Italia.

Ogni partecipante riceverà il kit di partecipazione e potrà prender parte alla camminata, il cui percorso attraverserà Corso Dante, Ponte Isabella, Lungo Po, Gran Madre e Murazzi per concludersi a Parco del Valentino.