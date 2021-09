San Salvario, pusher nei guai: sorpreso in flagrante mentre spaccia in via Morgari

Lo hanno visto muoversi di sera in modo sospetto fra le vie Galliari, Saluzzo, Berthollet e Goito, nel cuore di San Salvario. I poliziotti sono riusciti a seguirne i movimenti rimanendo a distanza, così da non essere visti. Hanno così potuto osservare il pusher mentre cedeva dosi di droga in cambio di denaro a due giovani italiani.



Il 36enne proveniente dalla Martinica è stato così fermato e controllato insieme ai due clienti e gli agenti hanno sequestrato due dosi di cocaina. Lo spacciatore, che ha precedenti specifici ed è privo di regolare lavoro e permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di 225 euro in banconote di piccolo taglio. È stato dunque arrestato mentre i due cittadini italiani sono stati multati.