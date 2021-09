Crosetto a Torino per Damilano: "Non c'è onda nera. Possiamo vincere"

"Il dramma di Torino è di aver perso parte competenze tecnologiche, e quindi ricchezza. La cosa più fastidiosa è stato il silenzio della politica, come se non si dovesse disturbare il manovratore, quando la Fiat ha spostato la sua sede legale all'estero, come se questa cosa non avesse un impatto sulla città. La politica deve disturbare il manovratore". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, oggi a Torino per un evento dedicato al lavoro organizzato dal suo partito davanti allo stadio Olimpico.

Il politico cuneese è il primo big di FdI nel capoluogo piemontese per tirare la volata finale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre. Giovedì è attesa alle 19 in piazza Castello Giorgia Meloni, mentre il giorno successivo il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.