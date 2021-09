Obbligo Green Pass, Cirio: "Strumento di libertà per non chiudere più" [VIDEO]

" Se si potesse fare a meno del green pass sarebbe meglio, perché sicuramente è una regolamentazione della vita di ciascuno che un tempo non c’era. Però la 'carta verde' vista come strumento di libertà, così come lo vediamo noi, serve per non chiudere più, per permettere ai nostri figli di andare a scuola, a noi di vivere la nostra vita, di vivere la socialità e alle attività commerciali di poter guardare al futuro senza stop and go che è stato ciò che ha messo in crisi il tessuto economico importante. Quindi green pass strumento di libertà sì ”. Così il presidente della Regione Alberto Cirio , a margine dell’ avvio della somministrazione della terza dose di vaccino per i pazienti più fragili partita questo pomeriggio all ’ospedale torinese San Giovanni Bosco .

"Nel caso di persone che non possono ottenere il Green Pass non per una loro responsabilità - ha sottolineato il governatore - noi facciamo il tampone gratuitamente, come per chi non può vaccinarsi per motivi di salute o per chi avendo contratto il Covid è in attesa dell'estensione del Green Pass a 12 mesi. Facciamo il tampone gratuito in tutti i casi in cui le persone sarebbero vittime di un sistema che non funziona".