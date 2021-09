Quali sneakers indossare per un look trendy?

Le sneakers sono le scarpe da ginnastica di maggiore tendenza del momento. Comode, alla moda, ideali per lunghe passeggiate, queste scarpe sono nate originariamente per svolgere attività sportiva al chiuso o all’aperto. Tuttavia, adesso le sneakers da donna in particolare sono predilette da tutte le ragazze per i look trendy in alternativa ad un tacco alto.

In questo articolo scopriremo quali sono i modelli sneakers di tendenza e individueremo quelli più adatti a un look trendy, semplice ma non scontato.

Sneakers da donna: la calzatura di tendenza tra le ragazze

Le sneakers da donna sono diventate un must-have nel guardaroba femminile. Infatti, queste scarpe presentano diversi vantaggi:

Sono calzature molto comode, perfette per lunghe passeggiate

Possono essere indossate durante qualsiasi periodo dell’anno

Sono versatili. Infatti pur essendo scarpe casual, le sneakers sono adatte anche per un una serata

Nate come scarpe da ginnastica, le sneakers non erano destinate ad uno sport specifico, ma per svolgere attività motoria per un arco di tempo abbastanza lungo. Negli ultimi tempi, le sneakers da donna sono state realizzate in modelli sempre più elaborati dal punto di vista estetico. Di conseguenza, sono diventate le scarpe preferite delle giovani per i look più casual. Tale evoluzione ha coinvolto anche le sneakers da uomo, spesso usate dal genere maschile per l’abbigliamento casual.

Sneakers da donna: quali sono i modelli più amati?

Come anticipato, ci sono tanti modelli di sneakers da donna. Scopriamo quelli più amati dalle ragazze nel 2021:

Modelli classici, con suola bassa, molto versatili e in vari colori e forme. Sono adatte a qualsiasi occasione, per un look casual o più raffinato.

Modelli platform o con suola rialzata, per guadagnare qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità.

Modelli chunky, con suola carrarmato, sono diffuse anche in colorazioni più particolari, come quelle pastello o fluo.

Modello slip on o calzino, senza lacci, il mix tra il mocassino e lo stile sportivo, perfette per restare allo stesso tempo comode e alla moda.

Modello a collo alto, variante del modello classico. Un tocco trendy perfetto per il tuo look.

Ultimamente sono di tendenza anche le sneakers da donna con dettagli specifici, come brillantini, pizzo e fantasie di vario tipo. Non sarà difficile trovare quelle perfette per il tuo stile.