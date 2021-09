Il CBD, una sostanza non psicoattiva che si trova nella cannabis, può aiutare ad alleviare i sintomi del Covid-19

Non appena la pandemia di coronavirus ha iniziato a sconvolgere le nostre vite, la gente ha iniziato a cercare i modi per rallentare la diffusione del virus, per cercare di combatterlo una volta entrato nel nostro sistema, o, per lo meno, per alleviare alcuni dei suoi sintomi.

Era logico che alcuni scienziati avrebbero indagato sulla cannabis medica. O, più precisamente, il CBD (cannabidiolo) che è una delle sostanze più cospicue e ben studiate presenti nella pianta.

Il CBD non è una droga che altera la mente e, come tale, è legale da acquistare in molti paesi del mondo. Inoltre, l'avvento dei semi autofiorenti e l'allentamento delle restrizioni sulla coltivazione personale permettono a molte persone di coltivare la loro medicina in casa.

Già nell'estate del 2020, sono apparsi dei rapporti secondo i quali alcuni estratti naturali di cannabis sotto forma di spray orali, specialmente quelli ricchi di CBD, possono effettivamente ridurre il rischio di infezioni. Questo potrebbe essere vero, ma finora non ci sono prove scientifiche concrete a sostegno di queste affermazioni.

Ciò che è indiscusso è il fatto che il CBD ha diverse proprietà medicinali ben documentate che possono renderlo utile nei tempi della pandemia.

La prima cosa che viene in mente è il dolore. Il Covid-19 spesso causa forti dolori articolari e muscolari, mal di testa, mal di gola e dolore al petto. La ricerca ha dimostrato che il CBD può alleviare il dolore agendo sui recettori di tipo 2 (CB-2) del sistema endocannabinoide nel nostro corpo. Può anche legarsi ai recettori vanilloidi, ancora una volta con conseguente sollievo dal dolore.

Infine, il terzo meccanismo che aiuta ad alleviare la sofferenza dei pazienti di Covid-19 è la capacità del CBD di bloccare la degradazione dell'anandamide. L'anandamide è un parente stretto del THC, l'altro componente principale della cannabis, quello che effettivamente ti fa "sballare". L'anandamide è prodotta naturalmente dal nostro corpo e regola il nostro umore e svolge il suo ruolo nella gestione del dolore.

Un altro sintomo del Covid-19 che non solo è causa di infelicità per i pazienti, ma minaccia anche la loro vita è l'infiammazione. L'infiammazione contribuisce alla sensazione di dolore in varie parti del corpo e, cosa più importante, può causare danni estesi ai polmoni.

E le proprietà antinfiammatorie del CBD sono ben documentate. Il CBD agisce sull'infiammazione bloccando le citochine pro-infiammatorie. Fin dall'arrivo della pandemia, la gente è diventata dolorosamente consapevole di una cosa come la tempesta di citochine. Una tempesta di citochine può innescare la fibrosi polmonare pericolosa per la vita e la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). Entrambe queste condizioni possono far parte della Covid-19, ed entrambe possono essere fatali.

Un'altra cosa che è associata alla pandemia e che colpisce una popolazione ancora più ampia dei pazienti stessi è l'ansia. La gente ha paura di contrarre la malattia, di morirne o di perdere i propri cari. Temono anche che ammalarsi possa sconvolgere la loro vita o fargli perdere il lavoro.

Il CBD - così come piccole dosi di THC - ha dimostrato un potenziale impressionante nell' alleviare l'ansia. L'assunzione regolare di prodotti a base di CBD è particolarmente efficace contro l'ansia sociale, ma anche altri tipi, come il disturbo post-traumatico da stress o gli attacchi di panico, possono essere curati dal CBD. Ancora una volta, questa sostanza derivata dalla cannabis agisce sui recettori nel corpo e quindi regola i neurotrasmettitori come la serotonina. Così facendo, aumenta il nostro senso di benessere.

E non dimentichiamo i possibili benefici del CBD per il sonno. Un buon riposo notturno è altrettanto importante per gli sfortunati che si sono già ammalati e per quelli che vogliono rafforzare il loro sistema immunitario e prevenire le infezioni in primo luogo. E i costituenti della cannabis possono migliorare la qualità del sonno. Per lo più si parla di THC in questo contesto, ma anche il CBD esercita una piccola influenza sulla durata del sonno REM. In altre parole, ci fa dormire più profondamente. Ancora più pronunciato è l'effetto del CBD sul sonno attraverso la riduzione dell'ansia.

La linea di fondo è che il cannabidiolo, o CBD, è una medicina legale e naturale che non altera la mente o forma l'abitudine e ha pochi e insignificanti effetti collaterali. Come tale, potete provare ad usarlo per affrontare meglio la pandemia del coronavirus. In ogni caso, non trattatelo come una medicina contro la malattia stessa e assicuratevi di consultare il vostro medico.