Pagare con Bitcoin, una guida per gli utenti

Non è una banconota di carta e nemmeno una moneta. Non serve avere un taccuino di pelle e nemmeno un portamonete con la zipper che si chiude a fatica. La valuta Bitcoin è digitale. Nonostante esistono ATM, gli esperti consigliano di non usarli se non per negoziare Bitcoin e per fare trading.

Quindi, è una moneta reale che permette di fare acquisti reali. Ma come si spende? Ci sono siti che accettano pagamenti con il Bitcoin direttamente, una volta che la criptovaluta è sicura e immagazzinata in un portafoglio digitale. Un’altra opzione è fare una vera e propria carta di debito per la moneta digitale, che permette di fare acquisti come una carta di una banca qualsiasi.

Insomma, le opzioni per spendere Bitcoin non mancano. Così come non mancano i modi per non spenderle. Con la nostra guida, non ci saranno più dubbi nè misteri.

Come spendere e usare Bitcoin

Senza carte nè ATM in strada, esitono piattaforme che accettano pagamenti con questa criptovaluta. Basta collegare il proprio portafoglio digitale e divertirsi con lo shopping online.

I siti. Ecco alcune opzioni per i trader (h3)

Expedia. Con la pandemia che diventa sempre più un ricordo, tutti ci meritiamo una vacanza. Per il tuo prossimo hotel, puoi pagare in Bitcoin , almeno sul famoso sito di viaggi Expedia. Grazie alla collaborazione con la piattaforma Travala, ora anche gli investitori di criptovaluta possono viaggiare in sicurezza.

CoinCards, che è una popolare piattaforma per comprare gift card, cioè la carte regalo. Su questo sito, si trovano carte per negozi come iTunes, Uber e Starbucks. Un regalo indimenticabile.

Microsoft, che accetta la criptovaluta per acquisti nel suo Xbox Store. Grazie al supporto di Bill Gates, che crede nel mondo delle monete digitale, gli utenti di Microsoft potrebbe avere sempre più opzioni.

Mentre i siti che accettano i pagamenti direttamente con i Bitcoin sono ancora pochi, questa gamma è destinata ad aumentate. Questo soprattutto grazie alle rosee previsioni per il valore Bitcoin , in continua crescita. Dato che i siti sono ancora pochi, acquistare una carta di debito potrebbe essere la soluzione.

Le carte per i Bitcoin

Prima di tutto, è importante sapere che le soluzioni sono due: carte di debito oppure prepagate. In particolare queste ultime assicurano un livello di sicurezza in più. Ecco alcune carte tra cui scegliere:

Shift Card, firmata Visa, che si connette direttamente all’account Coinbase.

Cryptopay.me, una carta prepagata che permette di fare acquisti sia in euro che in dollari americani.

Xapo, che si connette direttamente all’account di trading di questa piattaforma, da poter usare anche in negozi fisici.

In futuro, non servirà nemmeno acquistare una carta di debito o prepagata attraverso la piattaforma che si usa nel trading. Questo anche grazie a partnership con nomi come Mastercard.

Il QR code

Con questo metodo di pagamento per la criptovaluta, non serve usare il proprio conto bancario, ma basta l’e-wallet. Il QR code è generato al check out e riflette l’account personale. È decisamente comodo per pagare con lo smartphone e per non dover inserire le informazioni di pagamento e del conto ogni volta che si effettua in acquisto o si fa una transazione.

Quindi, ci sono modi per fare shopping (e non solo) anche con questa moneta digitale. Ma vale la pena?

Usare e comprare con Bitcoin, vale la pena?

Le campane della discordia dicono di no, soprattutto a causa della volatilità del Bitcoin . Il valore che oscilla è un punto a sfavore.

“Questo lo rende inutile come metodo di pagamento digitale,” ha detto l’editor di CoinDesk Ollie Leech a TIME, “nessuno vorrebbe comprare un caffè con questa criptovaluta.” Perchè? “Perchè oggi paghi $3 per un caffè e domani il tuo Bitcoin potrebbe valere $30. È una perdita,”ha detto Leech.