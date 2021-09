CBD: quali sono i benefici per il corpo e la salute?

Da qualche anno si è tornato a parlare, e finalmente con cognizione di causa, dei benefici che si possono trarre dall’utilizzo dei componenti della canapa. Questa pianta, conosciuta fin dall’antichità per i suoi effetti positivi su corpo e mente, è ora sotto studio per ottenere dei prodotti naturali ed efficaci contro i più comuni disturbi. Una delle aziende che ha creduto in modo fermo nelle sue proprietà è CBD VITAL (il cui sito ufficiale è consultabile al link www.cbd-vital.it). Ecco come usare i prodotti CBD VITAL a base di olio di CBD derivante dalla lavorazione della canapa e quali sono i suoi effetti.

Prodotti a base di CBD: a cosa servono e quali sono i loro possibili benefici?

Il CBD, comune abbreviazione per cannabidiolo, è uno dei principi attivi che troviamo nella pianta di canapa. Al contrario del THC (abbreviazione che sta per tetraidrocannabinolo, un altro principio attivo della medesima pianta), il CBD non ha effetti psicotropi, ovvero non agisce provocando ebbrezza e le altre sensazioni legate invece al THC.

I prodotti che contengono CBD sono quindi sicuri anche per un impiego prolungato nel tempo e possono essere utilizzati da tutti, come riportato anche dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra i benefici più apprezzatidi questa sostanza troviamo l’aiuto per contrastare il dolore e le infiammazioni, come anche diminuire lo stress. Inoltre, gli estratti di CBD sono spesso impiegati in affiancamento a terapie mirate contro ansia, problemi legati al sonno, diabete, patologie cardiovascolarieartrite.

E non è tutto: anche in cosmesi il CBD è ampiamente utilizzato, grazie alle sue proprietà anti-age, antiossidanti, rinforzanti, purificanti, antinfiammatorie, antivirali e antibatteriche per la salute di pelle, capelli e unghie. I prodotti CBD VITAL sono infatti studiati per aiutare a contrastare i segni del tempo, per una pelle brillante e capelli forti unghie forti. Potete scegliere sia l’estratto di CBD, da ingerire direttamente sotto forma di olio o di capsule (più comode da portare ovunque con voi), o se affidarvi a prodotti specifici per la routine di bellezza, come shampoo, balsami, creme idratanti, sieri viso e tonici.

Perché scegliere i prodotti CBD VITAL

CBD VITAL è una realtà che opera nel campo della cosmesi e della salute, impiegato alla base dei suoi prodotti solo CBD ottenuto da piante di canapa cresciute su terreni puri e sani e privi di inquinanti, locati in Europa. Le piante di canapa utilizzate sono prodotte secondo una agricoltura sostenibile (certificata CACP) e in conformità con le misure HACCP e ISO9001.

Ogni prodotto è certificato vegano e testato presso due diversi laboratori specializzati indipendenti, che ne certificano non solo l’elevato contenuto di fitocannabinoidi, ma anche la presenza di idrocarburi policiclici aromatici ben al di sotto dei valori limiti prescritti, nonché l’assenza di pesticidi e metalli pesanti, batteri,miceti indesiderati, agenti patogeni e organismi geneticamente modificati (OGM). Inoltre, nei prodotti CBD VITAL è assicurata l’assenza di irradiazione di raggi ionizzanti.