In che modo la tecnologia del sistema di cattura del movimento indossabile può beneficiare il settore sportivo oggi?

Lo sport si è evoluto moltissimo negli ultimi tempi, grazie all'introduzione di nuove tecnologie che si sono rivelate fondamentali per migliorare la preparazione degli atleti e l'allenamento - e quella che sta portando più risultati è l'applicazione della tecnologia di "motion capture", basata sull'utilizzo di particolari sensori per catturare virtualmente i movimenti dello sportivo intento nella sua performance.

L’analisi dei dati, il segreto del training

Le aumentate capacità di raccogliere e incrociare dati biometrici sono la chiave per ottenere un buon monitoraggio delle prestazioni e previsioni attendibili, nonché segnalare eventuali problemi fisici.

Il sistema predittivo che viene impiegato in questi sistemi di monitoraggio ha molto in comune con quelli utilizzati in altre applicazioni statistiche. Per esempio, quelli utilizzati dai broker di scommesse live online, dove un algoritmo intelligente modifica in modo continuativo la prestazione della squadra in campo e cambia le quote di scommessa secondo quanto avviene durante la partita. E i dati raccolti non sono solo utili in quel momento specifico: entrano in un grande database che li rende disponili per elaborazioni future.

Questo tracciamento di nuovi dati, la loro elaborazione e archiviazione è il modello virtuoso su cu si articola l'allenamento moderno. E se pensate che questo riguardi solo gli atleti di livello internazionale, vi sbagliate di grosso. Ormai l'evoluzione tecnologica ha permesso di applicare i benefici di queste tecnologie anche agli atleti semiprofessionistici e dilettanti, oppure i giovani che intendono migliorare la loro tecnica, senza dimenticarci delle possibilità che questi sistemi offrono al training specifico per la riabilitazione funzionale.

Sensori di nuova generazione per risultati migliori

Come abbiamo detto, gran parte del successo di questi nuovi sistemi è rappresentato dall'evoluzione tecnologica - e in questo caso specifico, riguarda il lavoro oscuro e fondamentale effettuato per riprogettare i sensori di movimento. Questi nuovi puntatori - chiamati unià IMU (unità di misurazione inerziale) sono diventati più piccoli, cosa che permette loro di essere indossati su tutto il corpo, e non solo più sul tronco, come accadeva nella generazione precedente. Questo risulta in una migliore localizzazione dell'arto, che viene tracciato dal sistema con molta più precisione, e permette di calcolare un modello biomeccanico del movimento molto più approfondito.

Andando a incrociare i dati correnti con quelli passati, si riesce facilmente a stabilire se ci siano dei progressi nelle performance ottenute dall'atleta, oppure eventuali problemi di postura o fisici che possono essere rapidamente individuati e corretti.

Passi da gigante per la diffusione della tecnologia

Questi nuovi sistemi rappresentano l'ultima evoluzione di un percorso lungo, che partiva dai laboratori di medicina dello sport - e però lì si fermava. Già solo vent'anni fa era virtualmente impossibile monitorare le performance sportive al di fuori di un laboratorio strettamente controllato e attrezzato. oggi, questo è possibile anche in un campetto di calcio di periferia, in modo quasi automatico, e la preparazione e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio non è più riservato ai medici, ma si è diffuso ad allenatori e a fisioterapisti .

È ovvio: non si tratta ancora di sistemi diffusi, ma ci stiamo avvicinando velocemente. Per esempio, uno di questi sistemi, Playermaker, creato da una startup di Tel Aviv, è basato su un sistema proprietario che si interfaccia con una serie di piccoli sensori applicati sulle gambe e sui piedi dei giocatori di calcio. Questo permette di valutare meglio come interagiscono con la palla e come si muovono sul campo - ed è perfetto per migliorare la tecnica dei giovani: per questo motivo è stato adottato dai settori giovanili di molte squadre importanti della Lega inglese quali Norwich, Liverpool, and Arsenal.

Ma la cosa più interessante è il suo costo: esiste un pacchetto di training personale che viene venduto a 249 $ - un fatto che ci fa pensare che ormai questa tecnologia sia arrivata quasi alla portata di tutti.