Del Pero (Forza Italia): “Stop alla politica dei no: Torino volti pagina, è tempo di dire sì” [VIDEO]

Ripartire dal turismo e cambiare approccio verso i grandi eventi, tramutando i "no" in convinti "sì". Ha le idee chiare Guglielmo Del Pero, candidato di Forza Italia al Consiglio comunale di Torino.

Il dito è puntato contro l'amministrazione Cinque Stelle rea, secondo Del Pero, di aver lasciato andare troppe occasioni: "E' necessaria un'inversione di rotta, la politica dei no degli ultimi cinque anni ha penalizzato fortemente Torino: basti pensare al Salone dell'Auto, beceramente lasciato andare a Milano".

"La politica dei no ha dato una significativa botta all'immagine di Torino. Due le principali questioni: il Salone dell'Auto, scappato a Milano, e la perdita delle olimpiadi invernali che avrebbero potuto rilanciare l'immagine della città" spiega Del Pero.

Diverso l'approccio proposto dal candidato di Forza Italia al Consiglio comunale: "Occorre una forte politica dei si, un si a tutti quegli eventi in grado di attirare i turisti in città per rilanciare una parte delle attività economiche legate al turismo" conclude Del Pero.