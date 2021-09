Parco della Salute, dopo 18 anni al via i lavori di bonifica: nuovo ospedale nell'ex Fiat Avio pronto nel 2027 [FOTO E VIDEO]]

Al via oggi i lavori di bonifica del nuovo Parco della Salute, che verrà completato nel 2027. Dopo oltre 18 anni dalle prime ipotesi di costruzione del nuovo ospedale, questa mattina alla presenza del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, del Presidente Alberto Cirio e di esponenti della maggioranza é stato simbolicamente scavato il primo buco con la ruspa.

Investimento da 450 milioni di euro

Si tratta dell’avvio del più consistente cantiere di edilizia sanitaria del Piemonte, con un investimento complessivo di oltre 450 milioni di euro, che comprenderà le nuove sedi delle Molinette, del Cto e Sant’Anna. A delineare il cronoprogramma l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: "Oggi ha preso il via il primo lotto di interventi di bonifica, nella zona dove sorgerà l'ospedale. Sarà terminata a luglio/agosto 2022, quando contestualmente partiranno i lavori di costruzione: il bando per la presentazione dei progetti per la realizzazione della struttura sarà attivo da aprile a luglio 2022".