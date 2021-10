Il Canale Cavour in mostra: sabato 25 settembre la visita della delegazione polacca e del Console Onorario di Polonia

Sabato 25 settembre l’Associazione Irrigazione Est Sesia e la Coutenza Canali Cavour hanno aperto le porte dell’Edificio di imbocco del Canale Cavour a Chivasso per una visita della Delegazione polacca della città di Przemyœl, accompagnata dalle Autorità comunali. Era presente, per l’occasione, il Console Onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss de Leimburg che – insieme alla preziosa guida Giorgio Cena - ha invitato i partecipanti a percorrere il maestoso corridoio di manovra dell’edificio ottocentesco soffermandosi sul ruolo strategico per l’intera Pianura Padana dell’ottocentesca infrastruttura irrigua.