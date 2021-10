La Polizia festeggia il suo santo patrono, San Michele Arcangelo

Polizia in festa anche a Torino per l'annuale ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Questa mattina all'ingresso della palestra del V Reparto Mobile in via Veglia è stata deposta una corona sulla lapide commemorativa del Sovrintendente Capo Gabriele Rossi e del Vice Sovrintendente Francesco Alighieri, del locale Reparto Prevenzione Crimine, morti nell'adempimento del proprio dovere a Villa Literno (Caserta) il 26 settembre.

Sempre in mattinata nella cattedrale di San Giovanni Battista, alla presenza di autorità civili e militari, è stata celebrata la messa, officiata dal Vescovo di Ivrea Monsignor Edoardo Aldo Cerrato e concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Cristiano Massa. Alla funzione hanno partecipato anche le associazioni dei familiari delle Vittime del Dovere.

Nel pomeriggio, alle ore 16, nella caserma "Balbis", di corso Valdocco, avrà luogo la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale prossimo al riposo dal servizio.