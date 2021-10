Magliano durissimo: "Servizio Trasporto Studenti con Disabilità, inaccettabili dieci giorni di disservizi"

"Mancati invii dei tabulati, orari sbagliati e disservizi: a dieci giorni dall'inizio dell'operatività del Servizio Comunale di Trasporto per Studenti con Disabilità, continuano a pervenire segnalazioni dalle famiglie. Un fatto gravissimo", attacca il capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale Silvio Magliano.

"Ancora più grave è l'impossibilità, segnalata da diversi genitori, di ottenere una risposta, via email o al telefono, alle proprie rimostranze e richieste di correzioni: parlare con qualcuno è, raccontano, quasi sempre impossibile. Non è questo il tipo di rapporto che vorrei vedere a Torino tra cittadini e Istituzioni. Il servizio richiesto, dovuto, necessario alle famiglie e ai ragazzi continua a non essere erogato. Ora tocca al Comune intervenire e farsi garante di un rapporto efficace e funzionale tra Scuole, 5T e famiglie. Il diritto allo studio degli studenti con disabilità deve essere garantito e tutelato", ha concluso Magliano.