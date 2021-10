Soccorso Alpino piemontese: quasi 1500 interventi realizzati dall'inizio dell'anno

Camion, mezzi di soccorso, cani molecolari e soprattutto tecnologie all'avanguardia: dalla cartografia digitale in 3d fino ai droni di ultima generazione. Una visita dell'assessore regionale Marco Gabusi ha permesso di mettere al centro dell'attenzione l'impegno e la fatica che quotidiana il Soccorso Alpino e speleologico mette in campo in Piemonte.

Al confine tra Grugliasco e Collegno