Due incidenti sulla tangenziale di Torino, code e rallentamenti al traffico

Disagi sulla tangenziale sud di Torino dove, a causa di due incidenti stradali avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, si è creata una coda di sei chilometri in direzione Nord, tra gli svincoli Drosso e Sito, sul territorio di Orbassano.

Per ore si è viaggiato solo in corsia di emergenza. Nel primo scontro sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter, nel secondo un tir e tre vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari dell'Ativa, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere i feriti, che non sono in gravi condizioni.

All'ospedale di San Luigi di Orbassano è stato trasportato il conducente dello scooter, mentre nel nosocomio di Rivoli altri tre automobilisti.