Filiberto Alberto: "Con Carmagnola Bellissima una scelta civica per dare continuità all'opera del sindaco Gaveglio"

Carmagnolese doc, che unisce passione e professione nell'ambito della fotografia, portando avanti un impegno che dura da 4 generazioni, Filiberto Alberto è il capolista di Carmagnola Bellissima, la lista civica nata sulla scia di quanto fatto a Torino da Paolo Damilano. "Dalla Carmagnola di oggi bisogna ripartire. Non fermando ciò che è stato fatto finora", spiega per motivare la scelta di correre al fianco di Ivana Gaveglio, il sindaco uscente, che il centrodestra appoggia per un secondo mandato.

"Cinque anni fa ho avuto la possibilità, grazie ai tanti concittadini che mi hanno dato fiducia, di poter far parte in modo attivo dell'amministrazione comunale in qualità di consigliere in forza Lega", aggiunge Filiberto Alberto. "Esperienza che con gran umiltà e dedizione, mi ha permesso di crescere e di capire una parte del funzionamento della macchina comunale amministrativa, anche grazie all'esperienza in qualità di presidente della Seconda Commissione". Ma adesso è tempo di una nuova sfida: "In questi ultimi mesi ho preso una decisione importante, ho scelto un progetto civico per dare spazio ad energie nuove che possano far crescere ancora la nostra città".