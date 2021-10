Forme 2021, la nuova rassegna di musica da camera dell’Orchestra Filarmonica

Cerchio, pentagono, quadrato. Dare forma al futuro, partendo da semplici ma solidissime basi per dare origine a strutture chiare, ordinate, rassicuranti. Con questa idea l'Orchestra Filarmonica di Torino propone a ottobre e novembre una serie di concerti di musica da camera che sono la gustosa anticipazione della Stagione concertistica che verrà.

Il 2022 sarà un anno importante per l'OFT, che compirà 30 anni. È infatti dal 1992 che l'Orchestra Filarmonica di Torino condivide con il pubblico il piacere e la bellezza della musica classica. Un percorso straordinario, che attraverso passione e impegno ha consentito ad OFT di acquisire una forte riconoscibilità con concerti che si caratterizzano per essere ogni volta un evento speciale, ispirato a uno specifico tema. A proporre i grandi capolavori del repertorio, dal barocco al Novecento, a brani di più rara esecuzione e a musica classica contemporanea spesso appositamente commissionata, sono da sempre direttori, solisti e professionisti di lunga data che condividono il palco di OFT con giovani musicisti di talento.

«La forma è un’entità astratta, ma può concretizzarsi in modo materiale, fisico. È in grado di contenere e di accogliere, ma può anche essere osservata da fuori e scrutata con meraviglia. Guardare alle forme geometriche e alle loro relazioni significa dunque dare spazio ad un attimo di riposo e di serenità; ma significa anche riconoscere quanto è prezioso rivolgersi a strutture, le forme musicali, che da secoli l’umanità utilizza per dare vita a un repertorio che ancora oggi diverte, commuove ed entusiasma», dice il Direttore Artistico, Michele Mo.

«Abbiamo scelto di fare tutto ciò nel modo che amiamo, coniugando sul palco l’esperienza di professionisti impareggiabili con cui abbiamo da anni un rapporto di reciproca stima e l’esplosività e il talento di giovani ragazzi e ragazze, che sono il futuro della nostra orchestra».