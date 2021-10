La direzione regionale del gruppo Lidl trasferita a Carmagnola: 60 milioni di investimento per 200 nuovi posti di lavoro

Un progetto di grande rilevanza che, oltre a generare un indotto significativo in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, ha contribuito alla creazione di più di 200 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di oltre 300 professionisti. Lidl Italia, catena della GDO con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, ha inaugurato mercoledì una nuova Direzione Regionale a Carmagnola. La struttura, realizzata grazie ad un investimento sul territorio di oltre 60 milioni di euro, ospita gli uffici direzionali e l’undicesimo centro logistico Lidl in Italia. Questo importante investimento rappresenta un ulteriore tassello del piano strategico “Lidl per l’Italia” e conferma, ancora una volta, l’impegno dell’Azienda nei confronti del Paese comunicando un chiaro segnale di fiducia e di ottimismo verso il futuro, alla luce del contesto socio-economico attuale.

La realizzazione della nuova Direzione Regionale nasce dall’esigenza di Lidl Italia di far fronte alla continua espansione sul territorio e consentirà di coordinare due centri logistici: quello integrato nella Direzione Regionale di Carmagnola e quello storico di Volpiano, per un approvvigionamento di circa 100 punti vendita in totale dislocati in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. La struttura rifornirà a partire da novembre oltre 60 supermercati, ma è stata concepita tenendo conto del piano di sviluppo futuro dell’Azienda sul territorio.

Il centro logistico di Carmagnola, secondo polo in provincia di Torino insieme a quello di Volpiano, e il terzo nella regione Piemonte con quello di Biandrate in provincia di Novara, rappresenta per capacità di stoccaggio il più grande polo logistico di Lidl in Italia e si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 47.000 mq, ha un’altezza di 21 metri e ospita 40.000 posti pallet, oltre a disporre di 108 baie di carico e 52 posti tir.

Tutta la struttura, infine, risponde ai più recenti standard di edilizia green. La nuova Direzione Regionale è dotata, infatti, di un pannello fotovoltaico da 1.740 kW in grado di coprire a pieno regime il 40% del fabbisogno energetico del centro, l’equivalente dell’energia utilizzata ogni anno da 800 abitazioni. L’edificio è alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un sistema per il recupero delle acque piovane e del calore. Non ultimo il rivestimento esterno è frutto di uno studio che permette di mitigare anche l’impatto visivo della struttura all’interno del contesto circostante.