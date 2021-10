Vandalizzate le sedi elettorali di Lo Russo e Damilano. Appendino: "Gesti imbecilli"[FOTO]

Vandalizzati le sede elettorali di Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Questa notte sono state tracciato sulle vetrine del comitato del candidato sindaco del centrosinistra in corso Lione, con vernice rossa, le scritte "No Tav, Greenpass, delocalizzazioni" e "Lo Russo = Tav = Mafia". Analoghe parole sullo spazio del candidato sindaco del centrodestra in via Morgari 17, dove con spray nero è stata tracciata la frase "Capitalista di merda". Su entrambi i posti la Digos, che sta facendo gli accertamenti del caso. A rivendicare le scritte, in entrambi i casi, il nuovo PCI.

Damilano: "Invece delle parole usano violenza. Noi preferiamo il dialogo"

“Invece delle parole - commenta Damilano - usano la violenza. Noi continuiamo a preferire il dialogo, i progetti e la Torino del sì”. "Guardiamo al futuro e non al passato, ai progetti e non alle rivendicazioni. Quanto accaduto non ci distoglie dal nostro impegno per il cambiamento della città. Anzi ci dà forza”

Lo Russo: "Non ci spaventano"