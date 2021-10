Venaria, la minoranza chiede ai cittadini cosa ne pensano della scuola con un questionario online

Per farlo, è stato pubblicato un questionario online - rigorosamente anonimo -, oppure è possibile compilare il documento in forma cartacea recandosi presso i gazebo che le forze di opposizione allestiranno in città.



"In linea con il quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU - prosegue Brescia -, riteniamo sia fondamentale scandagliare ogni #criticità ed esigenza che riguardi il sistema educativo, la povertà culturale, la diseguaglianza sociale e il deficit di integrazione che hanno un carattere di territorialità e che, pertanto, necessitano di una maggiore interazione tra istituzioni scolastiche e realtà locali". E ancora, aggiungono di voler "aprire un confronto con tutte le componenti della Comunità Scolastica (genitori, personale docente, amministrativo e di supporto, studenti/studentesse, esperti, sindacati) per ascoltare le voci di chi quotidianamente vive la scuola per progettare e proporre, partendo dalla base, interventi utili e necessari per garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva".