Elezioni, si comincia male: mancano le schede e i seggi non sono allestiti, molti presidenti rimandati a casa

"Il materiale elettorale non è arrivato nelle sezioni. Per questo ci hanno riconvocati alle 14.30". E' una delle segnalazioni dei tanti presidenti di seggio che stamattina si sono visti rimandare a casa dopo che si erano presentati come sempre nella mattinata di sabato per la prima apertura dei seggi, la verifica della sede e la consegna dei materiali da parte del delegato della Città.

Pare che alla base dei ritardi ci sia la mancanza delle schede elettorali, non ancora arrivate in tutte le sedi di seggio di Torino. Ma c'è anche chi si è trovato in una scuola non sistemata, con banchi e arredi ancora al loro posto e il materiale elettorale accatastato in un angolo.

A molti presidenti è stato così spostato l'appuntamento alle 14.30 per la consegna definitiva dei seggi.