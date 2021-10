Premiati a Milano i vincitori del concorso 'Asti Mix con Giorgio Facchinetti'

Giulia Di Blasi trionfa ad “Asti Mix con Giorgio Facchinetti”, il concorso promosso dal Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg, grazie all’ideazione e alla realizzazione di MRG Sunset, il cocktail che meglio ha saputo giocare con gli aromi inconfondibili del Moscato d’Asti, valorizzandoli in miscelazione.

Il drink, il cui acronimo MRG omaggia la località siciliana Marina di Ragusa, dove Giulia si trovava nel momento dell’ideazione, si è dimostrato il più completo in termini di gusto, originalità e replicabilità, grazie anche all’utilizzo di un amaro facilmente sostituibile. La premiazione della vincitrice è avvenuta oggi, lunedì 4 ottobre, presso il ristorante milanese “AB – Il Lusso della Semplicità” di proprietà dell’ambassador del brand Alessandro Borghese.

Presente all’evento, insieme ai vertici del Consorzio, il flair bartender e bar specialist Giorgio Facchinetti, giudice e volto del concorso, che ha condotto una diretta su Instagram in cui sono stati annunciati i vincitori e ha presentato in anteprima “MiMandaRino”, uno dei nuovi cocktail ideati per la stagione autunno – inverno: un drink raffinato al profumo di mandarino in cui il Moscato d’Asti è accompagnato da vermouth e bitter.

Il concorso, che si è svolto dall’11 agosto al 26 settembre, ha scatenato la creatività di decine di appassionati di mixologia, motivati a sperimentare la versatilità delle bollicine aromatiche piemontesi e a mettersi in gioco per vincere i premi in palio: la prima classificata si è aggiudicata un weekend per due persone in un territorio di grande fascino, sulle colline Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco di Langhe, Monferrato e Roero, dove nasce l’uva Moscato Bianco.

Sul secondo gradino del podio è salito Simone Bani con il drink “Indian Asti”, contenente zenzero e anice tra gli ingredienti, mentre Simone Pifferi con il cocktail “Krasti” si è assicurato la medaglia di bronzo. A loro andranno rispettivamente 24 e 18 bottiglie di Asti spumante, 12 e 6 di Moscato d’Asti Docg, infine 6 e 3 bottiglie di Moscato d’Asti vendemmia tardiva Docg.

L’appuntamento è sui canali social del Consorzio con le video-ricette dei cocktail Asti Mix per prendere spunto e ispirazione e stupire a casa i propri ospiti con gustosi drink a base di Asti Spumante e Moscato d’Asti.