Tragedia a Settimo Torinese: investito e ucciso da un'auto un uomo di 84 anni

Tragedia nella mattina di oggi, a Settimo Torinese, dove un uomo di 84 anni è stato investito e ucciso.



Erano circa le 11 e l'uomo è stato travolto in via Brescia. L'investitore, al volante di una Renault Clio, è stato portato in ospedale sotto choc per accertamenti.



Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale.