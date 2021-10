Moncalieri |

Moncalieri bagna il debutto nella A1 femminile del basket con una vittoria in rimonta (FOTO)

Faenza battuta 58-52 con un grande ultimo quarto. Sulle tribune anche il sindaco Montagna e l'assessore allo Sport Messina: "Bravissime lunette!"

Moncalieri bagna il debutto nella A1 femminile del basket con una vittoria in rimonta

L'Opening Day della serie A1 femminile di basket si è chiuso ieri sera a Moncalieri con l'atteso debutto nella massima serie delle 'lunette' di coach Terzolo, che grazie ad un ultimo quarto in cui hanno saputo limitare le avversarie a soli 8 punti, hanno vinto in rimonta contro Faenza per 58-52, conquistando il primo storico successo nell'elité dei canestri. La gioia del sindaco Montagna Insieme ad un bel pubblico, numeroso e molto caldo, erano presenti sugli spalti del rinnovato PalaEinaudi anche l'assessore allo Sport Beppe Messina e il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "Grande vittoria all'esordio in A1 per l'Akronos Pms. Bravissime le nostre ragazze!", ha commentato il primo cittadino, che ha seguito la sfida con grande partecipazione. Grande rimonta nel finale Negli ultimi 10 minuti Moncalieri ha saputo ritornare in partita, grazie a una strepitosa Paixao in cabina di regia e al duo Williams-Katshitshi a dominare sotto entrambe le plance. Nelle battute finali fondamentale la tripla di Miletic e il lay up di Paixao, per la festa conclusiva del PalaEinaudi.

Massimo Demarzi

