Moncalieri |

In questo weekend Moncalieri diventa la capitale del basket femminile

Da stasera a domenica in programma la giornata inaugurale del campionato, tutta al rinnovato PalaEinaudi, con il debutto in A1 delle 'lunette' della Akronos Pms contro Faenza

In questo weekend Moncalieri diventa la capitale del basket femminile

Da stasera a domenica Moncalieri diventa per tre giorni la capitale italiana del basket femminile. Sono infatti in programma tutte al rinnovato PalaEinaudi le 7 partite della giornata inaugurale del campionato di A1, che vedrà al debutto nella massima serie la neopromossa Akronos Pms, che nella sfida conclusiva di domenica, alle ore 19.30, ospiterà Faenza. L'Opening Day 2021 è stato presentato inel Comune di Moncalieri, alla presenza del sindaco Paolo Montagna e dell’assessore allo Sport Giuseppe Messina. Per la Lega Basket Femminile è stato il presidente Massimo Protani a raggiungere Moncalieri, subito dopo la Supercoppa di inizio settimana. Su sponda Akronos Pms, sono stati il presidente Alessandro Cerrato e il ceo di Akronos Saverio Merlo a fare gli onori di casa. Montagna: "Felici e orgogliosi" «Ringrazio la Lega per la scelta di Moncalieri. Siamo molto fieri e orgogliosi di questo traguardo. Da anni cerchiamo di raccontare la città che vogliamo essere e attraverso lo sport il nostro obiettivo è limare le disuguaglianze e offrire pari opportunità a tutti", ha dichiarato il sindaco Montagna. "Per quanto riguarda la Libertas ci fa sempre piacere sostenere la società ogni volta che ci viene richiesto. E il nuovo PalaEinaudi ne è la prova, a dimostrazione che il connubio tra il pubblico e il privato funziona". Beppe Messina, assessore allo Sport, ha ricordato come "in quattro anni un gruppo di amiche che si divertiva a fare sport insieme ha saputo arrivare fino alla massima serie del campionato femminile di pallacanestro - celebrando ancora l'impresa delle 'lunette' - per noi è un grande risultato tornare a vedere il pubblico anche nei palazzetti al chiuso dopo un anno e mezzo di forti restrizione per contrastare il virus". Calendario Opening Day 2021 VENERDI 1 OTTOBRE H 17:00 Umana Reyer Venezia Vs Pallacanestro Broni 93 H 19:30 Segafredo Virtus Bologna Vs Fila San Martino di Lupari SABATO 2 OTTOBRE H 15:45 Dinamo Lab Sassari Vs Basket Costa Masnaga H 18:15 Magnolia Basket Campobasso Vs Basket Rosa Empoli DOMENICA 3 OTTOBRE H 14:30 Passalacqua Ragusa Vs Geas Sesto San Giovanni H 17:00 Famila Basket Schio Vs Le Mura Lucca H 19:30 Akronos Libertas Moncalieri Vs Faenza Basket Project

Massimo Demarzi

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.