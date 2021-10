Si vota anche in provincia di Torino: oltre alle 7 "sorelle" si scelgono altri 34 sindaci. A Massello il record con 58 abitanti

Con 42 Comuni, la provincia di Torino si è svegliata questa mattina per seconda giornata di voto con il maggior numero di sindaci da rinnovare, in tutto il Piemonte. E se da un lato sono ormai noti i confronti maggiormente al centro dei riflettori, non mancano le curiosità per un territorio decisamente ricco e variegato.

Oltre al capoluogo, solo altre 7 realtà possono finire al "ballottaggio" (eventualmente il 17 e 18 ottobre). Si tratta di Nichelino, Carmagnola, Pinerolo, San Mauro, Rivalta, Beinasco e Ciriè. Sono i Comuni che risultano con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Quello di Rivalta è una situazione particolare, visto che la cittadinanza è chiamata alle urne a seguito della prematura scomparsa di Nicola De Ruggiero, avvenuta lo scorso aprile.



Per tutti gli altri 34 municipi, il nuovo inquilino sarà comunque noto entro la fine dello spoglio che comincia alle 15. Con alcune curiosità. Per esempio Volpiano, che si ritrova tra i "piccoli" per un paio di persone: secondo gli elenchi del censimento, infatti, risultano 14.998 abitanti - anche se nella realtà si è già oltre i 15mila - e quindi il primo cittadino sarà scelto comunque in turno unico. Molto vicino alla soglia, ma subito sotto, anche il Comune di Pianezza: 14.169 abitanti e niente ballottaggio.

All'estremo opposto della "classifica", invece, i Comuni più piccoli chiamati a scegliere il nuovo sindaco sono Brosso (460 abitanti), Lemie (189), Noasca (169) e soprattutto Massello: 58 abitanti e uno scrutinio che, nel cuore della val Germanasca, si annuncia decisamente immediato.