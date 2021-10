Salute e benessere bene comune. Il ciclo di incontri del progetto Cuore solidale

Affrontare temi fondamentali per la salute e il benessere, unendo in un’unica sfera i bisogni del corpo e quelli della mente, sono un primo passo per migliorare la resilienza delle persone ma anche per condividere problemi che possono generare solitudine ed emarginazione.

Partendo da questo presupposto UnionCoop Torino, nell’ambito del progetto europeo Cuore solidale (uno dei cinque progetti del Piano territoriale tematico Alte Valli-Cuore delle Alpi) , che vede coinvolti anche la Città metropolitana di Torino, i Consorzi socioassistenziali del territorio e i Distretti sanitari territoriali, ha organizzato una serie di serate a tema nelle farmacie di montagna. Da ottobre fino alla primavera del 2022 gli incontri affronteranno temi di interesse generale che riguardano argomenti e problemi comuni: dal benessere dei bambini al primo soccorso, dai problemi legati alle dipendenze ai vantaggi di praticare sport, dalla medicina di genere ai modi di vivere la sessualità, dalla prevenzione dei danni solari a cosa significa fare comunità.

Di seguito il programma:

2021

08 ottobre Avigliana - La medicina di genere e la salute femminile

09 ottobre Susa - La solitudine e le strategie per affrontarla: progetti in corso

18 ottobre Almese - Sessualità: parliamone insieme

22 ottobre Angrogna - Il benessere dei bambini

09 novembre Rorà - Alcol, droga e dipendenze

26 novembre Pinerolo - I luoghi condivisi: come sta agendo il progetto Cuore delle Alpi sul territorio?

15 dicembre Bardonecchia - Come può lo sport essere inclusivo?

2022

12 gennaio Sestriere - La prevenzione dei danni solari

14 febbraio Pragelato - Primo soccorso e manovra di Heimlich

09 marzo Villar Perosa - L’Alzheimer: nuove ricerche mediche e progetti di comunità

23 marzo Perosa - BLS

06 aprile Sant’Ambrogio - Alimentazione e benessere dei neonati

20 aprile S. Germano Chisone - Alimentazione e benessere

04 maggio Coazze - Lavoro di comunità e salute sul territorio

20 maggio Salza di Pinerolo - Salute e benessere: il ruolo della sostenibilità ambientale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.bit.ly/cuore-solidale

cuoresolidaleeventi@confpiemontenord.coop