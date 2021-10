Elezioni, Sganga (M5S): "Conte? La faccia si mette anche dove si perde"

"Conte? Non l'ho sentito e mi è dispiaciuta la presenza solo a Napoli... Per ripartire, per ricostruire, bisogna metterci la faccia anche dove si perde, come successo a Torino e a Roma". Con queste parole, la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle ormai esclusa dal ballottaggio, Valentina Sganga, ha commentato al Tgr Piemonte l'assenza del leader e dei vertici del M5S ieri a Torino.

"In un posto dove si perde un domani si potrà vincere, ma per riuscirci bisogna stare vicino alle persone che su quel territorio si sono spese...", ha concluso Sganga.