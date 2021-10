Tramonto Cinque Stelle, l’addio dei consiglieri alla Sala Rossa tra veleni e rimpianti

Se l’elezione di Chiara Appendino, cinque anni fa, era stata l’alba torinese del Movimento Cinque Stelle, le elezioni amministrative del 2021 coincidono con il tramonto pentastellato all’ombra della Mole.

Il Day After della tornata elettorale, con l'8,9% di consensi ottenuti (di cui 8% senza l'appoggio dei Verdi), di fatto, ha rivelato tutta la polvere nascosta per anni sotto un tappeto ormai troppo piccolo per coprirla tutta: tra veleni e battibecchi social, rimpianti e post di commiato, l’addio (o l’arrivederci) dei consiglieri del M5s alla Sala Rossa coincide con una fine di percorso piuttosto turbolenta.

Albano-Iaria, lite social tra correnti diverse del M5s

E' bastato infatti aspettare la fine del down di Facebook per imbattersi nello scontro tra Daniela Albano, la frondista anti Appendino, e l’assessore “filo sindaca” Antonino Iaria. “Mi dispiace che nonostante l’appoggio di Valentina Sganga tu abbia preso poche preferenze” ha ironizzato l’assessore all’Urbanistica, citando l’endorsement che la candidata del Movimento aveva rivolto a urne aperte alla stessa Albano e a Federico Mensio. Un commento, quello di Iaria, apprezzato dai consiglieri Russi (il più votato di tutti), Sicari e Giovara.

Immediata la risposta piccata di Albano, che ha ricordato a Iaria di aver preso più voti di lui (233 contro 226): "Sempre più di te stella, nonostante tu sia l'assessore e l'appoggio di chissà quali altri assessori. Ma non mi dispiace per nulla che tu ne abbia prese meno di me". Entrambi, al netto dei paroloni sui social, rimarranno fuori da Palazzo Civico. A darle manforte, Maura Paoli: "Gente che in 5 anni non ha mai preso posizioni politiche e ha sempre acclamato servilmente il capo, ora se la ride...poveri ottusi, non riescono ancora a capire che non averti più in consiglio è una sconfitta per ogni cittadinə".

Ferrero saluta: "Io nel posto sbagliato"

Chi rimarrà fuori dalla Sala Rossa, nemmeno fosse un gioco di parole, è poi Viviana Ferrero, detta "Vivi Rosso". La vice presidente del Consiglio comunale, infatti, ha ottenuto appena 42 preferenze. Numeri che l'hanno spinta a chiudere definitivamente con il M5s: "Avevo firmato un contratto etico e l 'ho rispettato fino all ultimo giorno: la mia appartenenza al mondo 5 stelle si chiude oggi con la fine di un sogno che ho voluto sognare oltre la durissima realtà delle scelte nazionali di questo partito". "Mi spiace di avervi deluso ma credo di essere stata solo nel posto sbagliato" ha concluso Ferrero.

Unia: "Gli errori ci consentiranno di diventare persone migliori"

Differente l'umore e la reazione dell'assessore all'Ambiente, Alberto Unia. L'ex capogruppo del M5s, uno dei decani del Movimento torinese, ha deciso di affidare al social network un pensiero dal retrogusto di critica costruttiva: "Quando sei un bambino, anche se avrai ricevuto dei buoni insegnamenti a un certo punto commetterai degli errori. Quegli errori sono quelli che ti consentiranno di diventare una persona migliore".

"Sono gli errori a farci crescere ma solo se siamo in grado di vederli, di comprenderli. Quando sei un bambino i tuoi genitori devono sapere quando è il momento di farti notare i tuoi errori, ma sei tu che devi farne tesoro. A volte sono i genitori, a volte sono gli elettori" ha concluso Unia, citando il maestro Kesuke Miyagi. Un post capace di suscitare reazioni positive da parte di avversari politici, consiglieri pentastellati e non.

Il commiato meno polemico che lascia aperti spiragli per una nuova alba all'interno di un Movimento Cinque Stelle torinese in subbuglio, con davanti a sé l'occasione di rinnovarsi.