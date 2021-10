Si traveste per non farsi riconoscere e deruba un supermercato di via Robbia: arrestata

E’ entrata lo scorso venerdì pomeriggio all’interno di un supermercato di via della Robbia, calzando un cappellino di paglia, degli occhiali da sole, la mascherina e un cappotto, probabilmente per nascondere la sua identità e non farsi riconoscere.

Gli addetti del negozio hanno visto la donna prelevare alcuni prodotti dagli scaffali e nasconderli sotto il lungo cappotto; dopodiché, l'hanno vista oltrepassare le casse e spostare un espositore piazzandolo dietro di sé al fine di garantirsi la fuga più agevolmente. Una dipendente del supermercato è riuscita, però, a raggiungerla e l'ha invitata a riconsegnare la merce sottratta.

La donna, per tutta risposta, dopo aver gettato gli oggetti all’interno di un bidone, l'ha graffiata alle braccia e spintonata. Un secondo dipendente è riuscito a seguire la rea mettendosi in contatto con le forze dell'ordine. Personale della polizia ha intercettato la donna in corso Francia angolo Brunelleschi e l'ha fermata. Si tratta di una trentaduenne di nazionalità francese; è stata arrestata per tentata rapina.