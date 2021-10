Bufera sul candidato Robella, Damilano prende le distanze: “Inaccettabile”

Non si placa la bufera attorno a Massimo Robella, neo consigliere eletto in Circoscrizione 6, reo di aver ringraziato i propri elettori definendoli “camerati”.

Damilano prende le distanze da Robella Diverse ore dopo l’uscita poi ritrattata del consigliere, il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano ha voluto prendere ufficialmente le distanze: “Le parole riportate su Facebook di un eletto in Circoscrizione di Fratelli d’Italia sono ovviamente inaccettabili. Per come conosco Giorgia Meloni e la comunità di Fratelli d’Italia sono sicuro che nelle prossime ore verranno presi provvedimenti netti e inequivocabili”. “Non c’è posto, nella nostra vasta coalizione al lavoro per cambiare Torino, per parole d’ordine che si collocano al di fuori della nostra convivenza democratica” ha poi ribadito Damilano.

Montaruli chiarisce: "Non c'è spazio in Fdi per nostalgici con atteggiamenti inadeguati" Toni duri anche da parte di Augusta Montaruli. La parlamentare torinese di Fratelli d’Italia, pur stigmatizzando il comportamento di Robella, ha però colto l’occasione per lanciare un messaggio al centrosinistra: “In Fratelli d’Italia non c’è spazio per nostalgici con atteggiamenti inadeguati. Il nostro codice etico è chiaro e siamo sempre stati estremamente severi. La sinistra però la smetta di erigersi a censori della democrazia e della presentabilità perché nessuno gli ha attribuito questo ruolo”.