Grugliasco, adesso le multe si possono pagare anche sul sito Internet della città

La Polizia Locale di Grugliasco ricorda che sono diverse le modalità di pagamento delle sanzioni da codice della strada senza ritrovarsi a fare la coda.

Per evitare di recarsi di persona presso il Comando di via CLN, è possibile infatti pagare la multa online, andando sul sito della Città di Grugliasco al link https://grugliasco.comune-online.it/web/polizia-locale/polizia-locale.

Eseguendo la procedura di ricerca di verbale con l’inserimento dei dati richiesti, compaiono il verbale, il link per vedere il materiale come le fotografie scattate nel caso siano presenti, il tasto “Paga” attivo su cui cliccare per eseguire il pagamento attraverso “Pago Pa” e il modulo per comunicare i dati del conducente, se la sanzione prevede una decurtazione di punti sulla patente.

Per chi invece preferisce, è possibile anche pagare tramite un Bonifico Bancario sul conto corrente postale intestato al Comune di Grugliasco Uff. Polizia Urbana Servizio Tesoreria 10095 Grugliasco IBAN: IT20V0760101000000020173100 (per operatività estera SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX) indicando obbligatoriamente nella causale il numero del verbale.

Infine, chi non desidera utilizzare la tecnologia potrà recarsi presso un Ufficio Postale utilizzando il bollettino allegato all'avviso o, in caso di smarrimento, compilandone uno in bianco da intestare a: Comune di Grugliasco Uff. Polizia Urbana Servizio Tesoreria 10095 Grugliasco, numero conto 20173100 e indicando nella causale il numero dell'avviso di violazione, la data dell'avviso e il numero di targa del veicolo.

