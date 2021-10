Auto cade in canale dopo un incidente, la conducente si salva ma è sotto choc [FOTO E VIDEO]

Un'auto è finita in un canale dopo un incidente: illesa, ma sotto choc, la donna che era alla guida e che è riuscita a uscire appena in tempo dall'abitacolo aiutata da alcuni passanti.

E' successo questa mattina a Robassomero, in via Fiano. L'auto si è scontrata con un furgone ed è caduta nel corso d'acqua, venendo completamente sommersa in pochi minuti.

QUI SOTTO IL VIDEO DEL RECUPERO:

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco insieme alla squadra"21" della centrale e a quella dei volontari di San Maurizio Canavese. Il nucleo Saf hanno verificato che non ci fossero altre persone coinvolte e poi, con l'impiego dell'autogru, agganciato il veicolo e sollevato sulla sponda. Il flusso dell'acqua nel canale è stato ridotto per agevolare le operazioni.