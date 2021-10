A Cervasca si festeggiano i colori, sapori e suoni dell'autunno!

Sabato 9 e domenica 10 ottobre a Cervasca, piccolo comune alle porte di Cuneo, prenderà il via la due giorni con XXXVII^ Sagra dei PISACAN e la XX^ Sagra della CASTAGNA SERVASCHINA.

Un fine settimana ricco di interessanti appuntamenti che sapranno riscuotere il giusto interesse da parte dei turisti.

Il vice sindaco Massimo Parola “… la voglia di ritornare alla normalità è tanta, abbiamo iniziato a giugno con i mercatini di San Giovanni, le associazioni del comune lo hanno fatto con i festeggiamenti nelle frazioni a cui vanno i nostri complimenti (con non poche difficoltà relative alle norme del momento) e ora ci proviamo con l'evento simbolo del nostro comune” continua Parola “grazie alla collaborazione con Commercianti, Parco Fluviale Gesso e Stura e Pro loco, riproponiamo una sagra in forma ridotta rispetto al solito ma con tanta voglia di tornare a fare fiera, con bancarelle, con le caldarroste e soprattutto per ritrovare quello stare insieme che per troppo tempo è mancato! Pur rispettando la normativa cercheremo di ridare ai cervaschesi e a tutti coloro che parteciperanno quella vivacità che a tutti è mancata in questi mesi e che una fiera di autunno può regalare con i suoi colori, coi suoi sapori e con i suoi suoni! "

L’organizzazione ricorda a tutti i partecipanti che c’è l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il percorso in entrambe le giornate.

Programma

Sabato 9 ottobre

Dalle ore 17 alle 21 – Aperitivo in musica in piazza D. Bernardi con DJ. - Greenpass obbligatorio

Alle ore 18 – Apertura XXXVII Mostra Micologica “Funghi e Pisacan” a cura dell’Associazione AMBAC-CUMINO di Boves

Dalle ore 18:00 – Mostra scientifica EFFETTO FARFALLA in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso Stura. Domenica pomeriggio un curatore del Parco sarà a disposizione dei visitatori.

Domenica 10 ottobre

Alle ore 9:00 – XX^ Sagra della CASTAGNA SERVASCHINA presenti bancarelle con esposizione di artigianato, prodotti tipici, prodotti agricoli, esposizione di mezzi e attrezzature agricole e stand delle Associazioni del territorio.

Alle ore 11:00 – Santa Messa comunitaria con gli amici di Allos (città francese gemellata con Cervasca) e della Valle di Allos . Allieterà il momento la banda musicale Filarmonica Caragliere “Alessandro Vassella”.

Dalle ore 14:30 – Laboratorio didattico in bicicletta per bambini a cura di EmotionalAlp (è gradita la prenotazione al numero 388-9362815).

Alle ore 15:00 – Premiazione davanti al Comune di un/a cervaschese per “La cura del bosco”. In piazza D. Bernardi esposizione lavori dei bimbi delle scuole di Cervasca.

Al pomeriggio si esibiranno lungo il percorso fiera “J AMIS D’LA MADLENA” con musiche e canti popolari.