Lo Russo: "Bene Damilano su "camerata", ma gran parte del suo consenso può arrivare da estrema destra"

"Mi fa piacere che Damilano abbia preso le distanze da questo intollerabile episodio. Spero si renda conto che in realtà gran parte del consenso che ha preso al primo turno, soprattutto in assenza di candidati di estrema destra, può arrivare da mondi che invece con l'estrema destra hanno molto a che fare". Così Stefano Lo Russo commenta la presa di distanza del candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano da un post del consigliere di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6 di Torino Massimo Robella.

Ieri su Facebook l'esponente di FdI aveva ringraziato coloro che lo avevano aiutato ad essere eletto, in particolare i "tanti camerati di Torino che hanno lavorato per farmi rientrare in Circoscrizione". Parole che ovviamente rimandano al fascismo, in un momento in cui il partito guidato da Giorgia Meloni è già investito dalle polemiche per l'inchiesta di FanPage a Milano su Chiara Valpecina e i suoi rapporti con l'estrema destra.