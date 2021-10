Lo Russo in viaggio sui mezzi Gtt: "Tram più accessibili e più bus la domenica"

"Assessori in strada e sui bus in ascolto dei cittadini"

"È stato un percorso interessante, - ha spiegato - nel quale ho raccolto tanti suggerimenti: richieste di mezzi pubblici più frequenti, più puliti e sicuri. Molti anziani mi hanno chiesto poi di avere tram più accessibili". "Questa esperienza - ha poi aggiunto il candidato sindaco del centrodestra - dimostra che i torinesi hanno piacere di avere una relazione con chi si candida a guidare la città. Questo sarà un metodo di lavoro che ho intenzione di portare avanti in prima persona e far fare in maniera ordinaria agli assessori che individuerò, cioè dove gli amministratori della città si mettono in ascolto dei cittadini non negli uffici di Palazzo Civico ma per strada, nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle università: nelle situazioni più difficili, dove normalmente la politica non va".