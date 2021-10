Sport |

Presentate le nuove divise della Reale Mutua Basket

La divisa 2021/22, con i tradizionali colori giallo e blu, è un omaggio alle bellezze della città: sul petto, infatti, troneggia lo skyline di Torino

Presentate le nuove divise della Reale Mutua Basket (foto di Sara Taino)

Una presentazione 3.0 per la nuova divisa della Reale Mutua Basket Torino, che ha esordito domenica scorsa nel classico blu da trasferta nella vittoria contro Orzinuovi. Presentazione in formato “unboxing”, con nove testimonial d'eccellenza che hanno scoperto insieme al pubblico di Instagram e ai tifosi gialloblù la nuova “pelle” di Basket Torino: dagli influencer Edoardo Mecca e Chiara Rota, al conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, passando per la showgirl torinese Cristina Chiabotto, i capitani della Reale Mutua Torino 81’ Emanuele Azzi e della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Emanuela Perinelli, fino alla pagina social di riferimento della pallacanestro italiana “La Giornata Tipo”, il "Signore degli Anelli" Juri Chechi e la Sindaca di Torino Chiara Appendino. L'attività di unboxing è stata organizzata in collaborazione con il title sponsor Reale Mutua, a conferma di una sinergia che va ben oltre la semplice partnership. La divisa 2021/22, con i tradizionali colori giallo e blu, è un omaggio alle bellezze della nostra città: sul petto, infatti, troneggia lo skyline di Torino, con la sua linea tra le più riconoscibili in Italia.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.