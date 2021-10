Fondazione CRT svela i segreti della sua “casa”: tre secoli di storia di Palazzo Perrone [VIDEO]

“Un momento in cui apriamo le porte della casa della Fondazione CRT” così commenta il presidente Giovanni Quaglia. Per la prima volta è stato infatti pubblicato un libro liberamente consultabile anche on line su www.fondazionecrt.it, insieme al tour virtuale 3D del Palazzo. Una delle tante iniziative per i 30 anni dalla nascita di Fondazione CRT.

Un gioiello recentemente ristrutturato

“Un gioiello, un monumento di cui si sapeva poco, che non dimostra la bellezza che ha all’interno. Un’operazione di rinascimento di un bene che è patrimonio della collettività. Occorre rendere beni come questo sempre più fruiibili”. Recentemente ristrutturato, Palazzo Perrone fu dimora nobiliare, poi ospedale militare, sede dell’Ambasciata di Francia presso i Savoia fino all’Unità d’Italia, luogo di rappresentanza dell’antica Cassa di Risparmio di Torino e, infine, “casa” della Fondazione CRT.

Un libro racconta oltre 300 anni di storia

Considerato dagli studiosi un unicum nel panorama dell’architettura e delle arti figurative della città, si svela al pubblico grazie a un libro che ne ripercorre per la prima volta oltre 300 anni di storia.

Curato dall’Associazione culturale Amici di Bene per il trentennale della Fondazione CRT, pubblicato dall’Artistica di Savigliano in versione sia cartacea sia digitale, liberamente consultabile on line sul sito www.fondazionecrt.it insieme al tour virtuale 3D del Palazzo, il volume è frutto di due anni di minuziose ricerche negli archivi di istituzioni italiane ed estere da parte di un team di esperti e studiosi: Laura Facchin, Massimiliano Ferrario, Luca Mana e Attilio Offman. I loro autorevoli contributi scientifici, così come il suggestivo atlante iconografico di Pino Dell’Aquila, fanno piena luce su ogni dettaglio storico, artistico, architettonico del Palazzo, a partire dalle nuove scoperte sulle origini del casato dei Perrone di San Martino tra Ivrea e la Valle d’Aosta, grazie a una puntuale ricostruzione della genesi e dell’evoluzione dello stemma.

"Cultura patrimonio vivo"

“La riscoperta di questo bene testimonia che la cultura è un patrimonio contemporaneo e vivo, da valorizzare nel presente e da trasmettere in eredità alla next generation - e aggiunge - il volume ha l’obiettivo di far emergere questa mission della casa di Fondazione Crt e di alimentare il respiro della cultura. Dal 1991 Palazzo Perrone è il cuore pulsante della Fondazione CRT che, in 30 anni di attività filantropica, ha supportato con oltre 2 miliardi di euro più di 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare, l’ambiente, l’innovazione in tutti i 1.280 Comuni del Piemonte e Valle D’Aosta”.