Ancora un rogo nel Torinese: nella notte brucia un fienile con 120 rotoballe a Bussoleno

Ancora un rogo, nel Torinese. Questa volta è successo a Bussoleno, in bassa val di Susa, in località Argiassera.

Poco dopo le 22 di venerdì sera, è scattato l'allarme per un incendio che ha coinvolto un fienile al cui interno si trovavano 120 rotoballe.



Sul posto è arrivata la squadra e l'autobotte di Susa, insieme alla squadra e l'autobotte dei volontari di Borgone il modulo boschivo di Bussoleno. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.