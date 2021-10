Morto lo storico Umberto Levra, fu presidente del museo del Risorgimento

Dopo Nicola Tranfaglia Torino perde un altro grande storico: è mancato improvvisamente Umberto Levra. Nato a Mathi nel 1945, ha dedicato i propri interessi di studio alla storia politica italiana e del giornalismo, alla storia della società, delle istituzioni e dell'assistenza, alla storia delle élites intellettuali e dell'organizzazione del consenso negli Stati europei dell'Ottocento.

È stato presidente del Museo nazionale del Risorgimento italiano di Torino fino alla Giunta Cirio, presidente dal 1987 del Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e membro del Consiglio di presidenza dell'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento italiano, della Fondazione C. Cavour.

Era professore onorario dell’Università di Torino, dove ha insegnato per 40 anni.

Ha diretto la catalogazione scientifica del Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino. Era il principale organizzatore del Convegno di Studi sui Moti del 1821 in programma a Savigliano per il 15 e 16 ottobre, convegno che è stato ora rinviato.