Nuovi guai per l'Imbarco Perosino: i vigili trovano clienti che ballano, chiuso per 5 giorni

Un'altra disavventura per Imbarco Perosino, uno dei locali storici del Valentino, a Torino, che ora dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Un blitz della Polizia Municipale ha infatti visto i vigili sorprendere alcuni avventori al di fuori delle regole imposte dalla pandemia. Ballavano o "si muovevano a tempo di musica?". Accusa e difesa si sfidano su questo dettaglio, con i titolari che ribadiscono come i clienti in questione si trovassero all'esterno e fossero dotati di green pass.