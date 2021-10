Il bacio a forma di cuore

Labbra turgide, labbra a forma di cuore, labbra carnose, addirittura labbra rosso Coca Cola, parafrasando un famoso tormentone di quest'estate.

Alla forma delle labbra da sempre è associato il significato di passione ed amore, e nell'immaginario maschile sono un punto caldo di forte attrazione che trovandosi sul volto, sono tra le prime cose che si guardano e se poi sono voluttuose e piene, hanno anche un forte richiamo sessuale.

Oggi sempre di più il medico estetico si trova a rispondere alle più svariate richieste per migliorare, modellare o ringiovanire le labbra, a qualunque età. Ci facciamo rispondere da uno specialista di Medicina Estetica, il Dott. Massimiliano Giuliano, con studio a Torino e Milano, che per le labbra in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento:

Dott. Massimiliano Giuliano, labbra sottili, labbra a cuore, labbra normali, labbra russe, cosa ci può dire in merito?

“Per correggere eventuali asimmetrie, le piccole rughe, la disidratazione, la mancanza di volume, oggi si usano i Filler, a base di acido ialuronico, assolutamente sicuri se usati da mani esperte con un'ottima tecnica di base.

Nel mio studio io ho un “Lip Menù”, cioè una lista di Filler di varie aziende per labbra, che scelgo a seconda del paziente e della sua richiesta.

Il medico estetico deve saper essere un’artista, che è in grado, dopo aver osservato e parlato con la paziente, di valorizzare al massimo l’obiettivo prescelto, sia per aumentare i volumi, sia per dare maggiore estroflessione, sia per correggere e migliorare la forma.”

Perchè si definiscono labbra russe?

“Si chiama Russian Lips Medicina e consiste nel dare alle labbra la caratteristica bocca, che ricorda un cuore, proprio come quello delle bambole.

E’ un protocollo piuttosto elaborato che tende a sollevare più che a volumizzare, e richiede una notevole abilità da parte dello specialista ed è la richiesta del momento.”

Dott. Giuliano, è possibile fare un trattamento semplice che preveda delle labbra naturali con un contorno ben definito?

“Se il trattamento viene eseguito da un professionista esperto, l'armonia del volto non è mai stravolta.

E’ un trattamento ambulatoriale che dura circa trenta minuti, proprio per fare il progetto migliore e l'effetto è immediato e naturalizzato in due giorni. Il Filler labbra non è definitivo, e nel giro di quattro/sei mesi, le labbra tornano al proprio volume originale.

Io consiglio sempre di rivedersi dopo due mesi per ottimizzare il risultato e farlo durare ancora più a lungo.”

E quando parliamo di donne di una certa età?

“Il professionista esperto sa che è necessario restituire pienezza e volume alle labbra, minimizzare le rughe intorno alle stesse ma anche deve rigenerare l'epidermide per dare freschezza al viso, associando anche dei peeling full face, del botox e dei filler riempitivi per ridare struttura al viso”.