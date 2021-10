La campagna elettorale di Lo Russo e Damilano riparte dai mercati in attesa del ballottaggio

Riprende dai mercati l'ultima settimana di campagna elettorale, in vista del ballottaggio, di Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Un rush finale di sei giorni, dei candidati sindaci del centrosinistra e centrodestra, in vista del secondo turno di domenica e lunedì che consegnerà a Torino il nuovo sindaco.

Lo Russo ha aperto la giornata in piazza Borromini, accompagnato dall'ex sindaco Valentino Castellani, dal Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e dal consigliere regionale Alberto Avetta. Il mercato da anni è in crisi, con sempre meno banchi: gli ambulanti chiedono da tempo una risistemazione della piazza, che ha l'asfalto dissestato. "Noi continuiamo - ha detto Lo Russo - la nostra campagna elettorale sul tema del lavoro, in un momento così difficile per i cittadini. Altre priorità sono la lotta alle diseguaglianze e cura della città, che è stata un po' abbandonata in questi anni".

Paolo Damilano questa mattina ha fatto tappa al mercato di Borgo Vittoria. "È insopportabile - commenta il candidato sindaco del centrodestra - il grido d’allarme dei mercati: sono vittime di anni di abbandono. Queste aree sono invece luoghi chiave per la Torino attuale e la Torino del futuro".